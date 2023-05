Die New York Times wurde für die Berichterstattung zum Krieg in der Ukraine ausgezeichnet. (IMAGO / UPI Photo / John Angelillo)

Sie erhält ihn für ihre Berichterstattung aus der einst schwer umkämpften ukrainischen Stadt Mariupol. AP-Mitarbeiter hatten bis zur Eroberung durch russische Truppen von Ort und Stelle aus berichtet, auch nachdem andere internationale Medien Mariupol längst verlassen hatten. Die "New York Times" wurde für ihre Recherchen zu Kriegsverbrechen in der ukrainischen Stadt Butscha prämiert. Die Zeitung hatte Videos und andere Quellen aus dem Vorort von Kiew ausgewertet, die systematische Verbrechen an Zivilisten beweisen.

Der Pulitzer-Preis gilt als eine der renommiertesten Auszeichnungen im US-Journalismus.

