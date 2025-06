Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

vereinzelt Schauer. Abkühlung auf 18 bis 13 Grad, in größeren Städten im Süden des Landes nicht unter 20 Grad. Am Tag in der Nordhälfte wolkig, im Süden sonnig und trocken. Höchstwerte im Norden 22 bis 29, sonst 29 bis 35 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag vielfach heiter bis sonnig und trocken. Im Norden und Nordosten 23 bis 28 Grad, sonst 29 bis 36 Grad. In den Alpen mitunter Schauer- und Gewitter mit lokalem Starkregen.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.