Die Vorhersage:
Nachts im Norden und Osten sowie südlich der Donau wolkig, sonst verbreitet klar. Tiefstwerte 19 bis 10 Grad. Am Tag heiter oder sonnig. Temperaturen an den Küsten 26 bis 30, im Rest des Landes 30 bis 36 und an Rhein, Main und Neckar bis 38 Grad.
Nachts im Norden und Osten sowie südlich der Donau wolkig, sonst verbreitet klar. Tiefstwerte 19 bis 10 Grad. Am Tag heiter oder sonnig. Temperaturen an den Küsten 26 bis 30, im Rest des Landes 30 bis 36 und an Rhein, Main und Neckar bis 38 Grad.
Die weiteren Ausichten:
Am Donnerstag in der Nordwesthälfte nach sonnigem Start rasch aufziehende Quellbewölkung und einzelne teils kräftige Schauer. In der Südosthälfte heiter bis sonnig. 26 bis 39 Grad.
Am Donnerstag in der Nordwesthälfte nach sonnigem Start rasch aufziehende Quellbewölkung und einzelne teils kräftige Schauer. In der Südosthälfte heiter bis sonnig. 26 bis 39 Grad.
Das waren die Nachrichten.
Diese Nachricht wurde am 28.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.