Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag in der Südosthälfte heiter bis sonnig und weitgehend trocken. Sonst vom Südwesten und Westen in den Norden ziehende Quellbewölkung mit einzelnen, teils kräftigen Schauer, im Norden auch Gewitter. 26 bis 39 Grad.
Am Donnerstag in der Südosthälfte heiter bis sonnig und weitgehend trocken. Sonst vom Südwesten und Westen in den Norden ziehende Quellbewölkung mit einzelnen, teils kräftigen Schauer, im Norden auch Gewitter. 26 bis 39 Grad.
Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.