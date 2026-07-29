Wetter
Nachts Abkühlung auf 19 bis 10 Grad, am Tag heiter oder sonnig und sehr warm

Das Wetter: Nachts in der Nordhälfte lockere Wolkenfelder. Sonst oft wolkenlos, südlich der Donau auch gering bewölkt. Temperaturrückgang auf 19 bis 10 Grad. Am Tage im Nordosten locker bewölkt, sonst vielfach heiter bis sonnig. Höchstwerte von Nordost nach Südwest 26 bis 38 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Donnerstag in der Südosthälfte heiter bis sonnig und weitgehend trocken. Sonst vom Südwesten und Westen in den Norden ziehende Quellbewölkung mit einzelnen, teils kräftigen Schauer, im Norden auch Gewitter. 26 bis 39 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.