In der Nacht aus Südwesten aufziehende Schauer und Gewitter. Sonst gebietsweise größere Auflockerungen. Tiefsttemperaturen 21 bis 9 Grad. Morgen im Süden und Osten stärker bewölkt und einzelne, teils starke Gewitter. Sonst überwiegend sonnig und vielfach trocken. 20 bis 31 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag meist sonnig, im Tagesverlauf aufkommender Regen im Süden. 21 bis 33 Grad.
Am Sonntag meist sonnig, im Tagesverlauf aufkommender Regen im Süden. 21 bis 33 Grad.
Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.