Wetter
Nachts aus Südwesten aufziehender Regen

Das Wetter: Für den Abend warnt der Deutsche Wetterdienst vor schweren Gewittern in Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    In der Nacht aus Südwesten aufziehende Schauer und Gewitter. Sonst gebietsweise größere Auflockerungen. Tiefsttemperaturen 21 bis 9 Grad. Morgen im Süden und Osten stärker bewölkt und einzelne, teils starke Gewitter. Sonst überwiegend sonnig und vielfach trocken. 20 bis 31 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag meist sonnig, im Tagesverlauf aufkommender Regen im Süden. 21 bis 33 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.