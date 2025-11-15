Morgen ganz im Norden und an den Alpen teils sonnig, sonst unterschiedlich bewölkt und immer wieder Schauer. Höchstwerte 5 bis 14 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag meist bedeckt und regnerisch, in Alpennähe teils Schneefall bis in Tallagen, nur im Norden und Nordwesten Aufheiterungen. 4 bis 9 Grad.
Diese Nachricht wurde am 15.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.