Wetter
Nachts bewölkt, teils Regen - 10 bis 0 Grad

Das Wetter: In der Nacht unterschiedlich stark bewölkt, verbreitet Regen, im Süden und Südosten teils Schauer. Tiefsttemperaturen zwischen 10 und 3, im äußersten Norden nahe 0 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Das Wetter wird unbeständig bei 5 bis 16 Grad. (Deutschlandradio)
    Morgen ganz im Norden und an den Alpen teils sonnig, sonst unterschiedlich bewölkt und immer wieder Schauer. Höchstwerte 5 bis 14 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag meist bedeckt und regnerisch, in Alpennähe teils Schneefall bis in Tallagen, nur im Norden und Nordwesten Aufheiterungen. 4 bis 9 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 15.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.