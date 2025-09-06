Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Montag von Westen her bis zur Mitte wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise schauerartiger Regen, lokal teils kräftige Gewitter mit Starkregen. In der Osthälfte oft noch heiter und trocken. 23 bis 27 Grad.

