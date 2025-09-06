Wetter
Nachts gering bewölkt, 12 bis 4 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht meist gering bewölkt oder klar. Vor allem im Osten und Süden stellenweise Nebel. Tiefstwerte 12 bis 4 Grad. Morgen abgesehen von Schleierwolken sonnig. 23 bis 29 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag von Westen her bis zur Mitte wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise schauerartiger Regen, lokal teils kräftige Gewitter mit Starkregen. In der Osthälfte oft noch heiter und trocken. 23 bis 27 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 06.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.