Nachts gering bewölkt bei 12 bis 4 Grad

Das Wetter: In der Nacht meist gering bewölkt oder klar. Vor allem im Osten und Süden stellenweise Nebel. Tiefstwerte 12 bis 4 Grad. Am Tag abgesehen von Schleierwolken sonnig. 21 bis 30 Grad.

    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag von Westen her bis zur Mitte wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise schauerartiger Regen, lokal teils kräftige Gewitter mit Starkregen. In der Osthälfte oft noch heiter und trocken. 22 bis 27 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 07.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.