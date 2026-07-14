Wetter

Nachts im Norden aufklarend, im Süden Wolkenzunahme, später Gewitter, 21 bis 13 Grad

Das Wetter: In der Nacht zum Dienstag im Norden langsam abklingende Schauer und Gewitter, nachfolgend Auflockerungen. Im Süden zunehmend wolkig, sonst oftmals klar. Später von Südwesten her Gewitter oder gewittriger Regen. Temperaturrückgang auf 21 bis 13 Grad. Am Tage im Norden und Nordosten locker bewölkt oder sonnig. Sonst teils wolkig, teils sonnig. Im Tagesverlauf vor allem im Süden und der Mitte teils kräftige Gewitter mit Unwettergefahr. Höchstwerte von Nordost nach Südwest 21 bis 35 Grad