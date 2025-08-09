In der Nacht im Norden wolkig und an den Küsten etwas Niederschlag möglich, sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 17 bis 8 Grad.
Morgen im Norden Durchzug dichterer Wolken, aber kaum Regen. Sonst verbreitet sonnig. In Alpennähe sind teils kräftige Schauer oder Gewitter möglich. Höchsttemperaturen zwischen 20 Grad an der Nordsee und 32 Grad im Südosten.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag verbreitet sonnig, im Norden heiter bis wolkig, aber weitgehend trocken. 21 bis 33 Grad.
Diese Nachricht wurde am 09.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.