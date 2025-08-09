Wetter
Nachts im Norden etwas Niederschlag, sonst gering bewölkt, Tiefstwerte 17 bis 8 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Norden wolkig und an den Küsten etwas Niederschlag, sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte 17 bis 8 Grad.

    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Am Tag im Norden Durchzug dichterer Wolken, aber kaum Regen. Sonst verbreitet sonnig. In Alpennähe teils kräftige Schauer oder Gewitter. Höchsttemperaturen zwischen 20 Grad an der Nordsee und 32 Grad im Südosten.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Montag verbreitet sonnig, im Norden heiter bis wolkig, aber weitgehend trocken. 21 bis 32 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 10.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.