Wetter

Nachts im Norden Schauer, 10 bis 3 Grad

Das Wetter: Nachts in der Nordhälfte und an den Alpen dichte Bewölkung und gebietsweise schauerartiger Regen. Sonst rasch abklingende Niederschläge und auflockernd. Temperaturrückgang auf 10 bis 3 Grad. Am Tage, am Pfingstmontag, in der Nordhälfte wechselnd bewölkt und gebietsweise Schauer. In der Südhälfte heiter bis wolkig, nach Südwesten auch sonnig. Höchstwerte von Nordost nach Südwest zwischen 15 und 23 Grad.