Wetter
Nachts im Norden und Osten bewölkt, sonst klar - Abkühlung auf 20 bis 12 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Nordosten gebietsweise wolkig, im Nordwesten auch bedeckt durch Hochnebel oder Nebel, an der Ostsee einzelne Schauer. Sonst gering bewölkt oder klar. Temperaturrückgang auf 20 bis 12 Grad. Am Tage in der Nordhälfte gebietsweise Quellwolken, im Tagesverlauf einzelne Schauer und Gewitter. Sonst nach Auflösung von Hochnebelfeldern im Nordwesten wolkig, im Westen und Süden sonnig und trocken. Höchstwerte 25 bis 35 Grad, an den Küsten kühler.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am morgigen Dienstag im Norden und Nordosten locker bewölkt oder sonnig und trocken. Sonst teils wolkig, teils sonnig, im Süden später einzelne, teils kräftige Gewitter. Höchstwerte von Nord nach Süd 21 bis 36 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.