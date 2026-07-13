Die weiteren Aussichten:
Am morgigen Dienstag im Norden und Nordosten locker bewölkt oder sonnig und trocken. Sonst teils wolkig, teils sonnig, im Süden später einzelne, teils kräftige Gewitter. Höchstwerte von Nord nach Süd 21 bis 36 Grad.
Am morgigen Dienstag im Norden und Nordosten locker bewölkt oder sonnig und trocken. Sonst teils wolkig, teils sonnig, im Süden später einzelne, teils kräftige Gewitter. Höchstwerte von Nord nach Süd 21 bis 36 Grad.
Diese Nachricht wurde am 13.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.