Wetter

Nachts im Norden und Osten bewölkt, sonst klar - Abkühlung auf 20 bis 12 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Nordosten gebietsweise wolkig, im Nordwesten auch bedeckt durch Hochnebel oder Nebel, an der Ostsee einzelne Schauer. Sonst gering bewölkt oder klar. Temperaturrückgang auf 20 bis 12 Grad. Am Tage in der Nordhälfte gebietsweise Quellwolken, im Tagesverlauf einzelne Schauer und Gewitter. Sonst nach Auflösung von Hochnebelfeldern im Nordwesten wolkig, im Westen und Süden sonnig und trocken. Höchstwerte 25 bis 35 Grad, an den Küsten kühler.