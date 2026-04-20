In der Nacht im Osten und Nordosten Regen, sonst gebietsweise Auflockerungen. Abkühlung auf 7 bis 0 Grad. Tagsüber im Südwesten und zwischen Main und Donau sonnig und trocken. Vom Norden bis in die Mitte Regen. 8 bis 17 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag im Süden bewölkt, südlich des Mains auch Schauer. Nördlich der Mittelgebirge meist sonnig und trocken. Höchstwerte zwischen 11 und 18 Grad.
Am Dienstag im Süden bewölkt, südlich des Mains auch Schauer. Nördlich der Mittelgebirge meist sonnig und trocken. Höchstwerte zwischen 11 und 18 Grad.
Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.