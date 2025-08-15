Wetter

Nachts im Süden und Südosten teils kräftige Gewitter, sonst trocken, 21 bis 14 Grad

Das Wetter: Für Teile Bayerns gilt für den Abend eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Nachts im Süden und Südosten örtlich Schauer und Gewitter. Sonst trocken. Später von Norden und Nordwesten her bis zur Mitte ausbreitend teils hochnebelartig bedeckt. Tiefstwerte 21 bis 14 Grad. Morgen in der Nordhälfte zunächst Hochnebel, später locker bewölkt. Sonst wechselnd bewölkt mit Schauern und einzelnen kräftigen Gewittern. Temperaturen im Norden bis 25, sonst bis 31 Grad.