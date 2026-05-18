Die weiteren Aussichten:
Am morgigen Dienstag in der Mitte und im Süden wolkig, sonst zunächst heiter. Im Tagesverlauf Aufzug von Quellwolken und einzelne Schauer, im Nordosten auch Gewitter. Am Abend von Westen aufkommender schauerartiger Regen. 15 bis 21 Grad.
Am morgigen Dienstag in der Mitte und im Süden wolkig, sonst zunächst heiter. Im Tagesverlauf Aufzug von Quellwolken und einzelne Schauer, im Nordosten auch Gewitter. Am Abend von Westen aufkommender schauerartiger Regen. 15 bis 21 Grad.
Diese Nachricht wurde am 18.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.