Wetter

Nachts im Westen gebietsweise Regen, im Osten meist klar - Tiefstwert 10 bi -1 Grad

Das Wetter: Nachts in der Osthälfte wolkig oder klar und weitgehend trocken, im Südosten örtlich Nebel. In der Westhälfte stark bewölkt und zeitweilig Regen. Abkühlung auf +10 bis -1 Grad. Am Tage im Osten und Südosten freundlich und meist trocken. Sonst wolkig und von Westen her sich ausbreitender schauerartiger Regen, örtlich auch Gewitter. Höchstwerte von West nach Ost 14 bis 22 Grad,