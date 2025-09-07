Am Abend und in der Nacht im Westen und Südwesten dichtere Wolken und später entlang des Rheins Regen mit einzelnen Gewittern. Sonst meist gering bewölkt, stellenweise Nebel. Abkühlung auf 17 bis 6 Grad. Morgen im Westen Durchzug von Schauern und Gewittern, im Osten meist sonnig. 22 bis 26 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag vielerorts Wolken und teils kräftiger Regen mit Gewittern. Im Osten freundlicher. 17 bis 25 Grad.
