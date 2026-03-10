Wetter
Nachts meist gering bewölkt, gebietsweise Nebel, +6 bis -2 Grad

Das Wetter: Nachts im Südwesten abklingende Schauer. Sonst zunächst gering bewölkt oder klar, im Laufe der Nacht gebietsweise dichter Nebel. Abkühlung auf +6 bis -2 Grad. Am Tage nach Nebelauflösung wolkig mit Aufheiterungen, im Nordwesten teils länger trüb oder bedeckt. Ab Mittag von der Westhälfte Schauer, sich bis in die Mitte und zur Norddeutschen Tiefebene ausbreitend. Im Osten und Süden dagegen meist trocken. Höchstwerte 10 bis 19 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am morgigen Mittwoch vor allem im Südosten und Osten länger sonnig, sonst wolkig. Von Westen her schauerartiger Regen. 10 bis 18 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 10.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.