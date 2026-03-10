Wetter Nachts meist gering bewölkt, gebietsweise Nebel, +6 bis -2 Grad
Das Wetter: Nachts im Südwesten abklingende Schauer. Sonst zunächst gering bewölkt oder klar, im Laufe der Nacht gebietsweise dichter Nebel. Abkühlung auf +6 bis -2 Grad. Am Tage nach Nebelauflösung wolkig mit Aufheiterungen, im Nordwesten teils länger trüb oder bedeckt. Ab Mittag von der Westhälfte Schauer, sich bis in die Mitte und zur Norddeutschen Tiefebene ausbreitend. Im Osten und Süden dagegen meist trocken. Höchstwerte 10 bis 19 Grad.