Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Mittwoch vor allem im Südosten und Osten länger sonnig, sonst wolkig. Von Westen her schauerartiger Regen. 10 bis 18 Grad.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.