Nachts wird es kalt, am Tage wieder oft sonnig. (Deutschlandradio / Jörg-Christian Schillmöller)

In der Nacht meist klar oder gering bewölkt, an der Nordsee dichtere Wolkenfelder. Abkühlung auf 12 bis 3 Grad, im Norden und Osten in Bodennähe örtlich um 0 Grad. Morgen wieder viel Sonne, im Norden und Nordosten zeitweise wolkig, an den Alpen auch Gewitter. An der Küste 14 bis 19, sonst 19 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Pfingstsonntag im Süden meist sonnig, an den Alpen einzelne Wärmegewitter. Im Norden und Osten und teils bis in die Mitte dichtere Wolkenfelder, örtlich etwas Regen. 16 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.