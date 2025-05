Wetter

Nachts meist gering bewölkt oder klar, +9 bis -3 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht meist gering bewölkt oder klar. Südlich der Donau nachlassender Regen. Im Norden aufziehende dichte Bewölkung. Tiefsttemperaturen +9 bis -3 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte dichte Wolken, zeitweise auch sonnige Abschnitte. 11 bis 18 Grad.