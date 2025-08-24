Wetter
Nachts meist klar und trocken - 10 bis 2 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Küstenumfeld wolkig, aber nur noch vereinzelt kurze Schauer. Sonst gering bewölkt oder klar und trocken. Im Süden örtlich Nebel. Abkühlung auf 10 bis 2 Grad, in Bodennähe teils nahe 0 Grad. An der See milder.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Tagsüber verbreitet heiter. Im Nordosten wolkig, gebietsweise etwas Regen möglich. Im Tagesverlauf im äußersten Westen und Südwesten sowie im Alpenraum einzelne Schauer. Höchsttemperaturen 17 bis 27 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am morgigen Dienstag im Nordosten wolkig, teils Regen. Sonst meist heiter und trocken. 19 bis 29 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 25.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.