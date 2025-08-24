Tagsüber verbreitet heiter. Im Nordosten wolkig, gebietsweise etwas Regen möglich. Im Tagesverlauf im äußersten Westen und Südwesten sowie im Alpenraum einzelne Schauer. Höchsttemperaturen 17 bis 27 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am morgigen Dienstag im Nordosten wolkig, teils Regen. Sonst meist heiter und trocken. 19 bis 29 Grad.
Diese Nachricht wurde am 25.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.