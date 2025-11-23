Der Deutsche Wetterdienst warnt vor gefrierendem Regen mit Glatteisbildung in Teilen von Baden-Württemberg und Bayern.
In der Nacht Niederschläge, die sich nach Osten ausbreiten. Anfangs teils Schnee, im Verlauf vorwiegend in der Südhälfte zunehmend in Regen übergehend. Tiefstwerte plus 2 bis minus 4 Grad.
Morgen überwiegend stark bewölkt. Zeitweise Regen, im Süden mitunter länger anhaltend. 1 bis 8 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag viele Wolken und hin und wieder Regen. In höheren Lagen Schnee. Temperaturen 1 bis 7 Grad.
