Nachts nach Osten ausbreitende Niederschläge - Wetterdienst warnt vor Glatteis im Süden

Das Wetter:

    Der Deutsche Wetterdienst warnt vor gefrierendem Regen mit Glatteisbildung in Teilen von Baden-Württemberg und Bayern.
    In der Nacht Niederschläge, die sich nach Osten ausbreiten. Anfangs teils Schnee, im Verlauf vorwiegend in der Südhälfte zunehmend in Regen übergehend. Tiefstwerte plus 2 bis minus 4 Grad.
    Morgen überwiegend stark bewölkt. Zeitweise Regen, im Süden mitunter länger anhaltend. 1 bis 8 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag viele Wolken und hin und wieder Regen. In höheren Lagen Schnee. Temperaturen 1 bis 7 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 23.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.