Wetter

Nachts nur im Südwesten teils wolkig, sonst oft klar, 17 bis 7 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht meist gering bewölkt oder klar, im Südwesten teils wolkig. Temperaturrückgang auf 17 bis 7 Grad. Morgen im Südwesten anfangs wolkig, sonst meist sonnig und trocken. Höchstwerte zwischen 26 in Vorpommern und 33 Grad entlang des Rheins, an der See etwas kühler.