Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

In der Nacht wechselnd bewölkt, im Süden örtlich kräftige Gewitter, später auch in der Mitte und an der Nordsee teils gewittriger Regen. 16 bis 10 Grad.

Morgen wechselnd bewölkt, gebietsweise schauerartiger Regen, vereinzelt Gewitter. Im Südwesten zunehmend freundlich. 17 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden und Osten wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. In der Südwesthälfte meist heiter. 17 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.