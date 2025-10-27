Morgen meist stark bewölkt bis bedeckt und von West nach Ost durchziehender Regen. Südlich der Donau trocken. 9 bis 16 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch im Norden und Nordwesten stark bewölkt, gebietsweise Regen. Sonst weitgehend niederschlagsfrei, im Süden auch sonnig. An den Küsten und im Bergland weiterhin teils stürmisch.12 bis 18 Grad.
Am Mittwoch im Norden und Nordwesten stark bewölkt, gebietsweise Regen. Sonst weitgehend niederschlagsfrei, im Süden auch sonnig. An den Küsten und im Bergland weiterhin teils stürmisch.12 bis 18 Grad.
Diese Nachricht wurde am 27.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.