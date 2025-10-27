Wetter
Nachts oft Regen, 9 bis 2 Grad

Das Wetter: In der Nacht an den Alpen noch Regen mit Schnee oberhalb von 1.200 Metern. Sonst abklingende Schauer. Später im Westen und Nordwesten neuer Regen. 9 bis 2 Grad. Nachlassender Wind, im Bergland und an den Küsten weiterhin teils stürmisch.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Morgen meist stark bewölkt bis bedeckt und von West nach Ost durchziehender Regen. Südlich der Donau trocken. 9 bis 16 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch im Norden und Nordwesten stark bewölkt, gebietsweise Regen. Sonst weitgehend niederschlagsfrei, im Süden auch sonnig. An den Küsten und im Bergland weiterhin teils stürmisch.12 bis 18 Grad.
