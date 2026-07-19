Wetter
Nachts Schauer und Gewitter möglich - 15 bis 5 Grad

Das Wetter: Nachts im Norden und Nordosten wolkig mit Schauern, lokal gewittrig. Im Südosten rasch abklingende Schauer und Gewitter und Auflockerungen. Sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte in der Nordhälfte 15 bis 10, sonst 11 bis 5 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Morgen in der Nordhälfte wechselnd bewölkt und vor allem in der Nordosthälfte erneut Schauer, vereinzelt auch kurze Gewitter. An den Alpen örtlich Schauer, sonst vielfach sonnig. Die Höchstwerte: 17 bis 26 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag im Nordosten und Südwesten viel Sonne. Im Rest des Landes Wechsel aus längeren sonnigen Abschnitten und dichten Wolken. An den Alpen örtlich Schauer. 19 bis 27 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.