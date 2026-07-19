Morgen in der Nordhälfte wechselnd bewölkt und vor allem in der Nordosthälfte erneut Schauer, vereinzelt auch kurze Gewitter. An den Alpen örtlich Schauer, sonst vielfach sonnig. Die Höchstwerte: 17 bis 26 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag im Nordosten und Südwesten viel Sonne. Im Rest des Landes Wechsel aus längeren sonnigen Abschnitten und dichten Wolken. An den Alpen örtlich Schauer. 19 bis 27 Grad.
Am Dienstag im Nordosten und Südwesten viel Sonne. Im Rest des Landes Wechsel aus längeren sonnigen Abschnitten und dichten Wolken. An den Alpen örtlich Schauer. 19 bis 27 Grad.
Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.