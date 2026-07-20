Tagsüber im Norden wechselnd bewölkt und vor allem im Nordosten erneut Schauer, teils kurze Gewitter. An den Alpen örtlich Schauer, sonst oft sonnig. 17 bis 26 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag im Nordosten und Südwesten viel Sonne. Im Rest des Landes Wechsel Sonne und dichten Wolken. An den Alpen örtlich Schauer. 19 bis 27 Grad.
Am Dienstag im Nordosten und Südwesten viel Sonne. Im Rest des Landes Wechsel Sonne und dichten Wolken. An den Alpen örtlich Schauer. 19 bis 27 Grad.
Diese Nachricht wurde am 20.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.