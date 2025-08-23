Die Vorhersage:
Nachts teils bewölkt, teils klar. In der Mitte und im Süden gebietsweise Nebel Tiefstwerte 11 bis 4 Grad. Am Tag im Norden und Osten wechselnd wolkig, an den Küsten einzelne Schauer. Sonst viel Sonne. Temperaturen 18 bis 25 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Montag im Norden und Nordosten wechselnd bewölkt. Im Rest des Landes heiter oder sonnig. 17 bis 27 Grad.
Diese Nachricht wurde am 23.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.