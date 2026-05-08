Morgen heiter, zwischen Weser und Oder zeitweise wolkig, aber weitgehend trocken. Später über dem süddeutschen Bergland örtlich Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 16 bis 25 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag im Nordwesten und Norden wolkig bis stark bewölkt und örtlich etwas Regen, im Osten und Südosten teils länger heiter. Später im Südwesten zunehmend bewölkt und gebietsweise Schauer. 15 bis 27 Grad.
Am Sonntag im Nordwesten und Norden wolkig bis stark bewölkt und örtlich etwas Regen, im Osten und Südosten teils länger heiter. Später im Südwesten zunehmend bewölkt und gebietsweise Schauer. 15 bis 27 Grad.
Diese Nachricht wurde am 08.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.