Morgen heiter, zeitweise wolkig. Im Norden trocken, in der Südhälfte örtlich erneut teils kräftige Schauer und Gewitter mit lokaler Unwettergefahr. 24 bis 38 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag viel Sonne. Im Tagesverlauf von der Mitte bis in den Südosten örtliche Schauer, lokal Unwettergefahr. 26 bis 37 Grad.
Am Dienstag viel Sonne. Im Tagesverlauf von der Mitte bis in den Südosten örtliche Schauer, lokal Unwettergefahr. 26 bis 37 Grad.
Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.