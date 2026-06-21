Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Morgen heiter, zeitweise wolkig. Im Norden trocken, in der Südhälfte örtlich erneut teils kräftige Schauer und Gewitter mit lokaler Unwettergefahr. 24 bis 38 Grad.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.