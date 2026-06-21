Wetter
Nachts teils wolkig, teils klar, abklingende Gewitter

Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, teils klar. Im Norden meist trocken, über der Mitte und dem Süden abklingende Schauer und Gewitter. Für Sachsen, Rheinland-Pfalz und Teilen Bayerns sowie Hessens gilt eine amtliche Unwetterwarnung. Tiefsttemperaturen im Norden 16 bis 10 Grad, sonst 22 bis 15 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Morgen heiter, zeitweise wolkig. Im Norden trocken, in der Südhälfte örtlich erneut teils kräftige Schauer und Gewitter mit lokaler Unwettergefahr. 24 bis 38 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.