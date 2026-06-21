Die weiteren Aussichten: Am morgigen Dienstag viel Sonne. Im Tagesverlauf von der Mitte bis in den Südosten örtliche Schauer, lokal Unwettergefahr. 26 bis 37 Grad.
Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.
Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, teils klar. Im Norden meist trocken, über der Mitte und dem Süden abklingende Schauer und Gewitter. Tiefsttemperaturen im Norden 16 bis 10 Grad, sonst 22 bis 15 Grad. Am Tag heiter, zeitweise wolkig. Im Norden trocken, in der Südhälfte örtlich erneut teils kräftige Schauer und Gewitter mit lokaler Unwettergefahr. 24 bis 38 Grad.