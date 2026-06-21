Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten: Am morgigen Dienstag viel Sonne. Im Tagesverlauf von der Mitte bis in den Südosten örtliche Schauer, lokal Unwettergefahr. 26 bis 37 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.