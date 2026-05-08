In der Nacht teils wolkig, teils klar und meist trocken, örtlich Nebel. Anfangs an den Alpen und im Schwarzwald vereinzelte Schauer. 9 bis 2 Grad. Am Tag heiter, zwischen Weser und Oder zeitweise wolkig, aber weitgehend trocken. Später über dem süddeutschen Bergland örtlich Schauer oder Gewitter. 16 bis 25 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Sonntag im Nordwesten und Norden wolkig bis stark bewölkt und örtlich etwas Regen, im Osten und Südosten teils länger heiter. Später im Südwesten zunehmend bewölkt und gebietsweise Schauer. 15 bis 27 Grad.
Am Sonntag im Nordwesten und Norden wolkig bis stark bewölkt und örtlich etwas Regen, im Osten und Südosten teils länger heiter. Später im Südwesten zunehmend bewölkt und gebietsweise Schauer. 15 bis 27 Grad.
Diese Nachricht wurde am 09.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.