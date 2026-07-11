Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

In der Nacht im Osten locker bewölkt, sonst klar, später im Norden Aufzug von Wolkenfeldern. Tiefstwerte 19 bis 11 Grad. Morgen im Nordosten Wolkenfelder, im Osten Schauer. Sonst meist sonnig und trocken. Im Norden bis 31 Grad, sonst bis zu 35 Grad mit den höchsten Werten im Südwesten.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Osten Quellwolken, im Nordosten Schauer. Sonst sonnig und überwiegend trocken. Höchstwerte im Norden 29 Grad, sonst bis 37 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.