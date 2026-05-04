Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch nur im äußersten Norden Auflockerungen, sonst wechselnd bewölkt mit kräftigen Schauern und Gewittern. 10 bis 21 Grad.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.