Wetter
Nachts verbreitet Niederschläge bei 12 bis 6 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Norden niederschlagsfrei. Im Südosten abklingende Schauer und Gewitter. Sonst gebietsweise schauerartiger Regen. Tiefstwerte 12 bis 6 Grad. Morgen im Norden und Nordwesten heiter bis wolkig. Im Süden und Südosten am Nachmittag und Abend aufkommende, teils kräftige Gewitter. In den übrigen Gebieten verbreitet schauerartiger, teils gewittriger Regen. Höchstwerte in der Nordhälfte 12 bis 19, in der Südhälfte 19 bis 27 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Mittwoch nur im äußersten Norden Auflockerungen, sonst wechselnd bewölkt mit kräftigen Schauern und Gewittern. 10 bis 21 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.