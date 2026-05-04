Wetter Nachts verbreitet Niederschläge bei 12 bis 6 Grad
Das Wetter: In der Nacht im Norden niederschlagsfrei. Im Südosten abklingende Schauer und Gewitter. Sonst gebietsweise schauerartiger Regen. Tiefstwerte 12 bis 6 Grad. Morgen im Norden und Nordwesten heiter bis wolkig. Im Süden und Südosten am Nachmittag und Abend aufkommende, teils kräftige Gewitter. In den übrigen Gebieten verbreitet schauerartiger, teils gewittriger Regen. Höchstwerte in der Nordhälfte 12 bis 19, in der Südhälfte 19 bis 27 Grad.