Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

In der Nacht von Südwesten und Westen her ziehender Regen; in höheren Lagen in Schnee übergehend. Tiefsttemperaturen plus 7 bis minus 3 Grad. Tagsüber im Norden und Südosten noch Regen, später Schauerwetter. Nur im Westen und Südwesten gelegentlich Sonne. 4 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Montag von Westen bis in den Osten und Süden vorankommender Regen. Im Nordwesten wechselnd wolkig mit Schauern, in Südostbayern aufgelockert bewölkt. 6 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.