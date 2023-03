Wetter

Nachts vielfach bewölkt, 9 bis 0 Grad

Das Wetter: Im Westen und Norden vielfach bewölkt mit etwas Regen. Im Osten und Süden teils größere Auflockerungen. Temperaturrückgang auf 9 bis 0 Grad. Am Tage Richtung Osten und Südosten etwas Sonne. Sonst stärker bewölkt und gelegentlich etwas Regen. Später von Südwesten her Schauer und Gewitter, über die Mitte bis in den Nordosten ausgreifend. Höchstwerte 14 bis 18 Grad.

19.03.2023