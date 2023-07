Wetter

Nachts von Westen schauerartiger Regen und Gewitter

Das Wetter: In der Nacht von Westen Bewölkungsverdichtung und schauerartiger Regen sowie Gewitter, dabei teils Starkregen. 17 bis 9 Grad. Am Tage viele Schauer und Gewitter. Im Osten und Süden schwere Sturmböen und Gefahr von Starkregen. In der Mitte und im Südwesten im Tagesverlauf Auflockerungen. 18 bis 26 Grad.

05.07.2023