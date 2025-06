Wetter

Nachts wechselnd bewölkt und trocken, 18 bis 10 Grad

Das Wetter: In der Nacht wechselnd bewölkt und trocken. Temperaturen 18 bis 10 Grad. Am Tage im Norden bewölkt, aber kaum Regen. Sonst heiter bis wolkig, im Süden länger sonnig. 27 bis 34 Grad, mit den höchsten Werten am Oberrhein.