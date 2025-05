Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

In der Nacht wolkig, an den Alpen etwas Regen, in Hochlagen Schnee. Abkühlung auf 9 bis -1 Grad. Tagsüber teils wolkig, teils sonnig, südlich von Mosel und Main örtliche Schauer, 9 bis 19 Grad. Am Freitag heiter bis wolkig, im Nordosten und im Süden einzelne Schauer, 11 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag sonnig oder locker bewölkt, im Nordosten und im Süden erneut einzelne Niederschläge, 13 bis 22 Grad.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.