Nach zwei Jahren

Einer der Betreiber, die Österreichischen Bundesbahnen, teilte mit, die Verbindung werde nur noch bis zum 14. Dezember angeboten. Grund sei die Entscheidung des französischen Verkehrsministeriums, die Finanzhilfen zu streichen. Eingestellt werde im Dezember deshalb auch der Nachtzug zwischen Wien und Paris über München. Von den Deutschen Bahn sowie der französischen Staatsbahn gibt es bisher keine offizielle Stellungnahme.
Französischen Medienberichten zufolge ist der Wegfall der Subventionen für die Nachtzüge Teil der geplanten Sparmaßnahmen im Haushalt.
Diese Nachricht wurde am 29.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.