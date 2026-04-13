Keiko Fujimori ist die Tochter des früheren Präsidenten Alberto Fujimori. (imago images / Agencia EFE /JOHN REYES)

Mehrere Meinungsforschungsinstitute sehen die Rechtspopulistin mit etwa 16 Prozent der Stimmen vor dem Rest des Mitbewerber-Feldes. Damit dürfte die Entscheidung erst in einer Stichwahl fallen. Hinter Fujimori lagen vier weitere Kandidaten laut den Prgonosen fast gleichauf. Beherrschende Themen des Wahlkampfes waren die Wirtschaftskrise und die innere Sicherheit. So sind Mordanschläge an der Tagesordnung, in einigen Regionen haben kriminelle Banden die Kontrolle übernommen. Keiko Fujimori ist die Tochter des früheren Präsidenten Alberto Fujimori.

Dieser war nach dem Ende seiner zehnjährigen Amtszeit im Jahr 2000 unter anderem wegen Korruption zu einer langen Haftstrafe verurteilt worden.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.