Berliner Autorin

Nadja Küchenmeister erhält den Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik (picture alliance / SZ Photo / Rolf Zöllner)

Der mit 15.000 Euro dotierte Preis wird vom Südwestrundfunk und dem Land Baden-Württemberg gestiftet. Er zeichnet lyrische Werke aus dem jeweiligen Vorjahr aus. Benannt ist er nach dem 1981 verstorbenen Dichter Peter Huchel, dem langjährigen Chefredakteur der Literaturzeitschrift "Sinn und Form".

Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.