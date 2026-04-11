Berliner Autorin Nadja Küchenmeister erhält Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik
Die Berliner Autorin Nadja Küchenmeister ist in Staufen im Breisgau mit dem Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik ausgezeichnet worden. Die Jury lobte die präzisen und anspielungsreichen Gefühlsstudien, die die Autorin in ihrem Gedichtband "Der Große Wagen" entfaltet habe.
Der mit 15.000 Euro dotierte Preis wird vom Südwestrundfunk und dem Land Baden-Württemberg gestiftet. Er zeichnet lyrische Werke aus dem jeweiligen Vorjahr aus. Benannt ist er nach dem 1981 verstorbenen Dichter Peter Huchel, dem langjährigen Chefredakteur der Literaturzeitschrift "Sinn und Form".
Diese Nachricht wurde am 11.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.