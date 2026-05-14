Trotz einer vereinbarten Waffenruhe für den Libanon gibt es immer wieder Gefechte zwischen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz und der israelischen Armee. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Marwan Naamani)

Es ist die dritte Gesprächsrunde seit Verkündung der Feuerpause vor fast einem Monat. Die libanesische Regierung ist zwar keine aktive Konfliktpartei. Im Land ist aber die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz aktiv, die immer wieder Israel angreift. Auch die Waffenruhe wird nicht eingehalten. Seit ihrem Inkrafttreten wurden nach Behördenangaben knapp 400 Menschen getötet, in Israel mehrere Soldaten.

Bei den Verhandlungen will Israel die Entwaffnung der Hisbollah erreichen. Der Libanon setzt zunächst auf Deeskalation und einen dauerhaften Waffenstillstand. Die Hisbollah lehnt die Gespräche in Washington ab, die ohne ihre Beteiligung stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.