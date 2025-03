CDU, CSU und SPD

Die Spitzen von Union und SPD wollen strittige Themen auf Chefebene ausräumen - dazu sind Treffen abwechselnd in den Zentralen der drei Parteien geplant. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Nach dem Abschluss der Gespräche in 16 Arbeitsgruppen wollen die Parteichefs die noch strittigen Fragen erörtern. Besonders weit auseinander liegen Berichten zufolge die Vorstellungen in den Themenfeldern Migration, Finanzen und Soziales. Die SPD fordert unter anderem eine Verschärfung der Mietpreisbremse sowie ein Tempolimit auf Autobahnen. Die Union will demnach das Bundesentwicklungsministerium abschaffen und dessen Aufgaben ins Auswärtige Amt eingliedern.

Weitgehende Einigkeit gibt es etwa bei dem Ziel, Deutschland zur NATO-Drehscheibe auszubauen und die europäische Sicherheitsarchitektur zu stärken. Die Bundeswehr soll in Zukunftstechnologien wie bei unbemannten Systemen oder im Cyber- und Weltraumbereich gestärkt werden.

