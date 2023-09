Deutschland

Nächtliche Chance für Blick auf Polarlichter

Infolge eines Sonnensturms könnten auch über Deutschland in der Nacht zum Dienstag Polarlichter zu sehen sein. In welchem Zeitraum und in welcher Region dies möglicherweise der Fall sein werde, sei noch unklar, sagte Carolin Liefke von der Vereinigung der Sternfreunde in Heppenheim.

18.09.2023