Angriffskrieg

Die Behörden der betroffenen Regionen machten aktualisierte Angaben über die Opferzahalen und das Ausmaß der Schäden. Demnach wurden in der Hauptstadt Kiew mehrere Wohnhäuser und zivile Infrastruktur beschädigt. Dabei kamen mindestens sechs Menschen ums Leben, 66 weitere erlitten Verletzungen. In den Trümmern eines mehrstöckigen Hauses werden noch weitere Opfer befürchtet.
Neben Kiew stand besonders die Stadt Dnipro im Zentrum der russischen Angriffe mit Drohnen und Raketen. Hier wurden laut Rettungsdiensten mindestens zwölf Menschen getötet. Schäden wurden auch aus Charkiw und Saporischschja gemeldet.
Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.