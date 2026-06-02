Angriffskrieg
Nächtliche russische Angriffe auf Ukraine: Zahl der Toten steigt auf 18 - mehr als 100 Verletzte

In der Ukraine sind bei den massiven nächtlichen Angriffen Russlands mindestens 18 Menschen getötet und mehr als 100 verletzt worden.

    Kiew: Ein junges Paar umarmt sich und schaut entsetzt auf ein zerstörtes Gebäude, vor dem Trümmer liegen.
    Zerstörungen in Kiew nach russischen Angriffen. (Efrem Lukatsky/AP/dpa)
    Die Behörden der betroffenen Regionen machten aktualisierte Angaben über die Opferzahalen und das Ausmaß der Schäden. Demnach wurden in der Hauptstadt Kiew mehrere Wohnhäuser und zivile Infrastruktur beschädigt. Dabei kamen mindestens sechs Menschen ums Leben, 66 weitere erlitten Verletzungen. In den Trümmern eines mehrstöckigen Hauses werden noch weitere Opfer befürchtet.
    Neben Kiew stand besonders die Stadt Dnipro im Zentrum der russischen Angriffe mit Drohnen und Raketen. Hier wurden laut Rettungsdiensten mindestens zwölf Menschen getötet. Schäden wurden auch aus Charkiw und Saporischschja gemeldet.
    Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.