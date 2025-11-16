WM-Qualifikation
Nagelsmann rechnet mit Rückkehr von Kimmich und Schlotterbeck

Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann geht von einer Rückkehr von Kapitän Joshua Kimmich und Innenverteidiger Nico Schlotterbeck beim entscheidenden Spiel um die direkte WM-Qualifikation gegen die Slowakei aus.

    Fußballspieler Joshua Kimmich steht bei einem Fußball-Länderspiel am Spielfeldrand und gestikuliert.
    Joshua Kimmich (IMAGO / Ulrich Hufnagel)
    Kimmich hatte beim 2:0 gegen Luxemburg wegen einer Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk gefehlt. Schlotterbeck fiel wegen einer Fußverletzung aus.
    Trotz der 0:2-Pleite im Hinspiel reicht Deutschland am Montag in Leipzig bereits ein Unentschieden, um das direkte Ticket zur Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada als Sieger der Gruppe A zu erreichen. Bei einer weiteren Niederlage müsste die DFB-Elf im März in die Play-offs.
