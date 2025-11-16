WM-Qualifikation

Kimmich hatte beim 2:0 gegen Luxemburg wegen einer Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk gefehlt. Schlotterbeck fiel wegen einer Fußverletzung aus.
Trotz der 0:2-Pleite im Hinspiel reicht Deutschland am Montag in Leipzig bereits ein Unentschieden, um das direkte Ticket zur Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada als Sieger der Gruppe A zu erreichen. Bei einer weiteren Niederlage müsste die DFB-Elf im März in die Play-offs.
Diese Nachricht wurde am 16.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.