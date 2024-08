Nager beißt Kabel durch - Flughafen stundenlang ohne Strom

Frankfurter Flughafen war stundenlang ohne Strom. (Boris Roessler/dpa)

Wie das Energieunternehmen Syna mitteilte, verursachte ein Siebenschläfer gestern am späten Abend einen Kurzschluss in einem Umspannwerk. Da sich der Stromausfall kurz vor Beginn des Nachtflugverbots ereignete und rechtzeitig vor dem Wiederanlaufen des Verkehrs behoben war, hielten sich die Folgen nach Angaben eines Flughafensprechers in Grenzen. Elf Annullierungen waren demnach angekündigt. Rund 1.000 Koffer blieben liegen und werden nun nachgeschickt. Weiter hieß es, die Notstromversorgung der sicherheitsrelevanten Systeme sei angesprungen. Die Sicherheit an Deutschlands größtem Flughafen sei zu keiner Zeit gefährdet gewesen.

Diese Nachricht wurde am 06.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.