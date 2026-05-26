Luftverkehr

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, hatten Verbindungen bis 1.000 Kilometer im vergangenen Jahr 45 Prozent Anteil an allen 1,5 Millionen Passagierflügen.
Überwiegend steuerten die Kurzstreckenflüge Ziele im nahegelegenen Ausland an oder begannen dort. Die häufigste Verbindung auf der kurzen Distanz war die zwischen Frankfurt am Main und London-Heathrow.
Bei den innerdeutschen Verbindungen fliegen die meisten zwischen Frankfurt und Berlin.
Kurzstreckenflüge sind aus Klimaschutzgründen umstritten.
Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.